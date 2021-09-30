Вход во все парки Петергофа станет бесплатным после завершения сезона фонтанов

Вход во все парки музея-заповедника «Петергоф» станет бесплатным. Это произойдет после завершения сезона фонтанов.
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Сезон фонтанов в Петергофе завершится в воскресенье, 17 октября — со следующего дня, 18 октября, вход во все парки музея-заповедника станет бесплатным. Традиционного осеннего праздника фонтанов в этом году не будет — его отменили из-за «сложной эпидемиологической обстановки».
Ранее в музее-заповеднике призвали петербуржцев внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на «закрытие фонтанов», остерегаться мошенников и проверять информацию на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».
Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении двух веков. Нижний парк, Верхний сад и Английский парк — ансамбли, получившие развитие в XVIII веке. Александрия, Колонистский парк, Луговой парк, Александринский парк, Сергиевка, Собственная дача — XIX века.
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