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Вход во все парки Петергофа станет бесплатным после завершения сезона фонтанов

Вход во все парки музея-заповедника «Петергоф» станет бесплатным. Это произойдет после завершения сезона фонтанов.

Фото: Shutterstock.com

 

Сезон фонтанов в Петергофе завершится в воскресенье, 17 октября — со следующего дня, 18 октября, вход во все парки музея-заповедника станет бесплатным. Традиционного осеннего праздника фонтанов в этом году не будет — его отменили из-за «сложной эпидемиологической обстановки».

Ранее в музее-заповеднике призвали петербуржцев внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на «закрытие фонтанов», остерегаться мошенников и проверять информацию на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».

Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении двух веков. Нижний парк, Верхний сад и Английский парк — ансамбли, получившие развитие в XVIII веке. Александрия, Колонистский парк, Луговой парк, Александринский парк, Сергиевка, Собственная дача — XIX века. 

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