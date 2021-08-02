Музей-заповедник «Петергоф» отменил осенний праздник фонтанов в 2021 году

«С учетом сохраняющейся на территории Санкт-Петербурга сложной эпидемиологической обстановки мы приняли решение об отмене осеннего праздника фонтанов в 2021 году. Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника. Фонтаны Нижнего парка будут работать в установленном режиме до 17 октября 2021 года включительно», — сообщили в Петергофе.

В музее-заповеднике призвали петербуржцев «внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на «закрытие фонтанов»», остерегаться мошенников и проверять информацию на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».

Напомним, из-за пандемии сезон фонтанов в Петербурге в 2020 году начался на два месяца позже, а торжественные церемонии были отменены. Исключением стало празднование 315-летия основания Петергофа — 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и пуском фонтанов, который впервые состоялся при зрителях. В 2021 году сезон фонтанов в Петергофе стартовал 22 мая и был посвящен 300-летию водоподводящей системы.