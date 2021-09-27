Поисковик «Яндекс» будут устанавливать по умолчанию на все продаваемые в России гаджеты

Правительство России утвердило использование поисковика «Яндекса» для предустановки по умолчанию на всех гаджетах, которые будут продаваться в стране с 1 января 2022 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.
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В документе сказано, что поисковик будет использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка приложения поможет «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».
Также в обязательном порядке будут устанавливаться «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security на всех компьютерах и ноутбуках, продаваемых в России в 2022 году.
Напомним, «Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка на русский. Она доступна в «Яндекс.Браузере» и приложении поисковика и работает с помощью нейросетей.
Также «Яндекс» рассматривает возможность запуска собственного виртуального оператора сотовой связи. Компания планирует, что он будет работать на базе сети Tele2 и иметь сетку тарифов, интегрированную с подпиской «Яндекс.Плюс», благодаря чему абоненты смогут получить безлимитный доступ к фильмам и музыке на сервисах компании.
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