Поисковик «Яндекс» будут устанавливать по умолчанию на все продаваемые в России гаджеты

В документе сказано, что поисковик будет использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка приложения поможет «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».

Также в обязательном порядке будут устанавливаться «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security на всех компьютерах и ноутбуках, продаваемых в России в 2022 году.

Напомним, «Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка на русский. Она доступна в «Яндекс.Браузере» и приложении поисковика и работает с помощью нейросетей.

Также «Яндекс» рассматривает возможность запуска собственного виртуального оператора сотовой связи. Компания планирует, что он будет работать на базе сети Tele2 и иметь сетку тарифов, интегрированную с подпиской «Яндекс.Плюс», благодаря чему абоненты смогут получить безлимитный доступ к фильмам и музыке на сервисах компании.