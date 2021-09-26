На центральных улицах Петербурга частично перекрыто движение из-за велогонки

Так, движение транспорта приостановлено по Петровскому проспекту, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, Дворцовому мосту, Троицкому мосту, Университетской набережной, Дворцовому проезду, Дворцовой набережной, Воскресенской и Смольной набережных.

Также вносятся изменения в трассы автобусов №№ 1, 6, 7, 10, 14, 24, 46, 47, 49, 54, 74, 128, 136, 191, троллейбусов №№ 1, 7, 9, 10, 11, 31 и трамваев №№ 3, 6, 40. Их маршруты можно посмотреть по ссылке.

Участники велогонки преодолеют три дистанции: 20, 40 и 80 километров. Маршрут велогонки — от Смольной набережной до «Зенит-Арены».