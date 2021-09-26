На центральных улицах Петербурга частично перекрыто движение из-за велогонки

В это воскресенье, 26 сентября, в Петербурге проходит велогонка La Strada. В связи с этим на десятке улицах перекрыто движение до 13:00, сообщает комитет по транспорту.
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Так, движение транспорта приостановлено по Петровскому проспекту, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, Дворцовому мосту, Троицкому мосту, Университетской набережной, Дворцовому проезду, Дворцовой набережной, Воскресенской и Смольной набережных.
Также вносятся изменения в трассы автобусов №№ 1, 6, 7, 10, 14, 24, 46, 47, 49, 54, 74, 128, 136, 191, троллейбусов №№ 1, 7, 9, 10, 11, 31 и трамваев №№ 3, 6, 40. Их маршруты можно посмотреть по ссылке.
Участники велогонки преодолеют три дистанции: 20, 40 и 80 километров. Маршрут велогонки — от Смольной набережной до «Зенит-Арены».
Напомним, Петербург стал вторым городом России по количеству ресторанов с велопарковками. Всего в России более 3 тысяч кафе и ресторанов удобны для тех, кто передвигается на велосипеде.
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