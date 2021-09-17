Петербург стал вторым городом России по количеству ресторанов с велопарковками

Проанализировал расположение ресторанов по всей стране и создал подборку заведений, которые имеют свою велопарковку или находятся близко к городской, сервис Delivery Club. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», всего в России более 3 тысяч кафе и ресторанов удобны для тех, кто передвигается на велосипеде. Больше всего ресторанов, работающих навынос и имеющих доступные велопарковки, в столицах — Москве и Петербурге. Среди регионов лидируют Свердловская, Калининградская, Тюменская, Волгоградская области и Татарстан.

Найти подборку заведений общепита можно по ссылке — она была собрана в рамках акции «На работу на велосипеде», которую организовывает проект по развитию велокультуры Let’s bike it!. Цель проекта — сделать перемещение на велосипеде по городу комфортнее, чтобы велосипедистам было проще и быстрее забрать заказ из ресторана навынос.

«Развитие городской велоинфраструктуры — важная тема для любого современного города. Мы стараемся способствовать тому, чтобы велосреда в России была удобной и безопасной, поэтому особое внимание уделяем велопроектам. Подборка для велосипедистов является частью нашей стратегии по этому направлению, и мы планируем дальше дополнять его другими активностями», — отметили в пресс-службе сервиса.

Напомним, ранее в Московской области открыли первый участок веломаршрута «Вело 1». Весь маршрут уже к 2027 году свяжет столицу с Петербургом — путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Рассказываем, каким он будет.