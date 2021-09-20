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Вузы Петербурга усилили меры безопасности после стрельбы в Пермском государственном университете

Службам безопасности петербургских вузов поручено усилить контроль после стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

ANGHI / Shutterstock.com

«Произошедшее в Перми — трагедия. К сожалению, образовательные организации, да и не только они, не застрахованы от подобных трагедий. Мы дождемся результатов расследования. Сейчас в вузах Петербурга и Ленобласти с сегодняшнего дня вводятся повышенные меры безопасности. Специфика работы службы безопасности предусматривает возможность большего контроля. Контроль усилят в учебных корпусах и общежитиях», — приводит «Петербургский дневник» слова Демидова.

Напомним, утром в понедельник, 20 сентября, студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ, в результате 6 человек погибли. Эту информацию подтвердили в Минздрае. 24 пострадавших госпитализировали, из них 19 — с огнестрельными ранениями.

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