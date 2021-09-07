Цифра дня: туристы принесли Петербургу с начала 2021 года более 117 миллиардов рублей

«Туризм вносит вполне весомый вклад в экономику города, даже в самый сложный для отрасли год. В текущем году, по предварительным расчетам, уже к концу лета этот показатель составил более 117 миллиардов рублей и год еще не завершен», — приводит «Деловой Петербург» слова Корнеева.

Как считает Корнеев, второе полугодие 2021-го будет непростым для индустрии гостеприимства. «Конец июля, август и сентябрь — месяцы, когда к нам традиционно ехали иностранные туристы. Осень и зима загружались больше за счет событийных и деловых мероприятий, командировочных, организованных школьных групп», — добавил он.

За весь 2020 год вклад туристов в экономику города составил 109,7 миллиарда рублей. Это несопоставимо с показателями допандемийного 2019 года, когда туристы потратили в Петербурге 378,6 миллиарда.

Напомним, в 2021 году снизилось количество туристов, которые приезжают в Петербург. В этом году посетили город 184 тысячи туристов — в восемь раз меньше, чем до начала пандемии. Число туристов из других стран составило всего 7% от общего туристического потока.