В 2021 году в Петербурге побывало в восемь раз меньше иностранных туристов, чем в допандемийные времена

Количество туристов из других стран составило 7% от общего туристического потока в Петербург. Всего же в городе за туристический сезон побывали 2,6 миллиона туристов. По сравнению с прошлым годом за аналогичный период поток туристов был в три раза больше.

Но в 2019 году – в 1,6 раза меньше, когда в городе побывало 1,5 миллиона иностранных гостей. В топ-5 стран, из которых приезжают гости, вошли Турция, Куба, Германия, Индия, ОАЭ. В настоящее время в Россию открыт въезд гражданам 59 стран.

Израиль открывает границы для россиян с прививкой от коронавируса. Но есть одно условие — попасть в страну они могут только в составе организованной туристической группы.

Комитет по развитию туризма выяснил, с какой целью туристы из Китая приезжают в Петербург, в какое время года предпочитают отправляться в путешествие, а также сколько юаней готовы потратить в поезде. Публикуем результаты опроса.