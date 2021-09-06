Видео дня: тюлень Шлиссик «снимает пробу» с первой партии осенней ряпушки 🐟

«Рыбов продаете?», «А у Крошика есть такой же контейнер ряпушечки?», «Красавец! Гладенький и кругленький! Поел и покатился в бассейн», «Ай, да, Шлиссик! Как славно перекатывается! Шлисс знает толк в рыбке», «Столько рыбки! И не не надо ловить! Вот у кого жизнь счастливая! И сытая!», «Подпитывает свои жирочки», «Ах это жирнейшество», — комментируют кормление петербуржцы.

«Жирнейшеством» Шлиссика называют не просто так. Нерпенок, которого отпустили на волю в конце июля 2020 года, не смог вести жизнь вольного мореплавателя и вернулся к людям. Он официально поселился на территории «Водоканала» в Репино, а чтобы стать любимчиком даже потолстел — прямо как Крошик. С главной ластоногой звездой Петербурга Шлиссик, кстати, не поладил.