«Ты попадешь под бульдозер любви — впереди дорожные работы»: Кирилл Иванов, Женя Борзых и Монеточка озвучили навигатор

«Ты попадешь под бульдозер любви, а я буду за рулем — впереди дорожные работы». Музыканты группы «Самое большое простое число» Кирилл Иванов и женя Борзых вместе с певицей Монеточкой стали голосами навигатора от 2ГИС. Не стоит переживать, если «сердце ждет сигнала, но сигнала нет пока» — это просто GPS пропал!
Как рассказали «Собака.ru» в 2ГИС, это первый подобный опыт работы компании с музыкантами. Приглашенные дикторы заменили некоторые стандартные навигационные фразы. Например, в голосовом пакете от Лизы Монеточки пользователи услышат строчки из ее песен с альбомов «Декоративно-прикладное искусство» и «Раскраски для взрослых»: «Я такая пост-пост, что могу быть навигатором»; «Ты так мчишься, что сносишь бошки. Впереди камера...»; «Район незнакомый, район не тот! Мы с тобой сошли с маршрута».
В репликах дуэта Кирилла Иванова и Жени Борзых легко узнаются цитаты из хитов группы «Самое большое простое число», которые помогут по-новому взглянуть на привычные передвижения по городу: «Это сердце ждет сигнала, но сигнала нет пока. Кирилл, это просто GPS пропал»; «Ты попадешь под бульдозер любви, а я буду за рулем. Впереди дорожные работы»; «Жизнь ведь это не работа. Это карнавал». Голоса навигатора помогут ориентироваться на пеших, автомобильных и грузовых маршрутах в 11 странах присутствия 2ГИС.
«Иногда я чувствую себя потерянной в большом городе. Мегаполис может напугать: он такой огромный, а мы такие маленькие! Когда кругом столько путей, дорог и тропинок, очень хочется не потерять себя и не потеряться. Как же классно, что теперь я могу помочь кому-то найтись и не заблудиться — прислушайтесь, а мой голос в навигаторе подскажет, кто мы и куда мы идем!» — поделилась Монеточка. «Мы выступали на больших сценах и на маленьких сценах, пели и говорили, но никогда не звучали в навигаторе. Нам самим дико интересно, что из этого получилось», — добавили участники СБПЧ.
Напомним, ранее актриса и режиссер Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт». Она дает подсказки водителям в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. «Можем мы себе позволить проехать красиво… По платной дороге»? «Поехали, товарищи»!
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