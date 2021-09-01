«Мост глупости» теперь в Пулково. Кузов грузовика врезался в здание петербургского аэропорта

Теперь Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения автомобиля с бортовым питанием с 6 ротондой централизованного пассажирского терминала Пулково. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примут меры.

Ранее у «Моста глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге неизвестные установили картонного супермена с лицом вице-губернатора города Игоря Албина. «Мост глупости нуждается в своем герое!» — написала автор видеоролика, в котором показали новый подарок знаменитому мосту.

А еще позже власти Петербурга закрыли «мост глупости» на Софийской улице. Он нуждается в ремонте из-за частых аварий с участием малого грузового транспорта — восстановить его просили как петербуржцы, так и депутаты.