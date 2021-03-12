Власти Петербурга закрывают «мост глупости» на ремонт из-за частых аварий. И раздумывают увеличить высоту проезда под ним

Движение под «мостом глупости» на Софийской улице будет закрыто с 23:00 13 марта по 15 мая 2021 года. В этот период специалисты «Мостотреста» будут проводить работы по восстановлению нижнего пояса верховой коробчатой балки пролетного строения моста над улицей Труда. После будет проведено дополнительное освидетельствование стенок балок пролетного строения и принято решение о дальнейшем запрете проезда автотранспорта под мостом.

В будущем, после капитального ремонта Софийской улицы, высоту проезда под «мостом глупости» могут увеличить до 4,5 метров. Сейчас высота между мостом и дорогой всего 2,7 метра.

Официально данная переправа называется мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Однако он стал известен как «мост глупости» — в 2017 году на нем висел плакат «Газель не проедет», несмотря на это почти каждый день газели застревали. В январе 2021 года «мост глупости» отметил юбилей — в него врезалась по 200-я по счету «Газель». Мост даже хотели украсить новогодними гирляндами, чтобы он стал более заметен.