16 исторических фонарей Марсова поля отправились на реставрацию

Исторические фонари Марсова поля отправились на реставрацию. До конца года все 16 светильников будут восстановлены и вернутся на свои места.
По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, фонари Марсова поля — путешественники. Изначально они были созданы для Благовещенского моста, в 30-е годы XX века «очень удачно вписались» в композицию мемориала на Марсовом поле. Сейчас они продолжили свое путешествие, на этот раз реставрационное — в мастерскую и обратно.
Фонари давно находятся в неудовлетворительном, частично — аварийном состоянии, но приступить к их реставрации долгое время не было возможности, так как они не числились на балансе ни одной организации. Только в 2017 году торшеры были переданы в ведение СПб ГБУ «Ленсвет».
Чугунные конструкции коррозированы, сохранившиеся декоративные элементы имеют сколы, трещины, частично деформированы, расходятся сварные швы. На двух фонарях отсутствовали плафоны, на многих утрачены декоративные элементы, люки в цокольной части опоры. От двух фонарей остались лишь тумбы основания.
16 фонарей-торшеров, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Мемориал «Борцам революции», были спроектированы для Благовещенского (с 1855 года Николаевского, с 1918 года — Лейтенанта Шмидта) моста в 1849 году. Восьмигранные застекленные плафоны завершают столбы в виде колонн коринфского ордера на полой чугунной восьмигранной тумбе.
На Марсово поле (с 1918 по 1944 годы — площадь Жертв революции) фонари были перенесены в 1934 году, размещены в центральной части, по периметру мемориального комплекса. Они ремонтировались последний раз по проекту прокладки кабеля декоративного освещения и установки опор наружного освещения на Марсовом поле в 1966 году.
После окончания реставрации фонари будут установлены на прежнее место вокруг мемориала, при этом электроснабжение будет осуществляться по новым кабельным линиям. К историческим фонарям добавятся и новые — в августе началась масштабная реставрация освещения Марсового поля. Здесь установят 130 современных светильников, которые создадут более равномерное и комфортное для прогулок в вечернее время освещение.
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