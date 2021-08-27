16 исторических фонарей Марсова поля отправились на реставрацию

По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, фонари Марсова поля — путешественники. Изначально они были созданы для Благовещенского моста, в 30-е годы XX века «очень удачно вписались» в композицию мемориала на Марсовом поле. Сейчас они продолжили свое путешествие, на этот раз реставрационное — в мастерскую и обратно.

Фонари давно находятся в неудовлетворительном, частично — аварийном состоянии, но приступить к их реставрации долгое время не было возможности, так как они не числились на балансе ни одной организации. Только в 2017 году торшеры были переданы в ведение СПб ГБУ «Ленсвет».

Чугунные конструкции коррозированы, сохранившиеся декоративные элементы имеют сколы, трещины, частично деформированы, расходятся сварные швы. На двух фонарях отсутствовали плафоны, на многих утрачены декоративные элементы, люки в цокольной части опоры. От двух фонарей остались лишь тумбы основания.