На Марсовом поле установят новое освещение — равномерное и комфортное для прогулок в вечернее время

На сегодняшний день территория Марсова поля освещена с применением 104 опор освещения. В том числе 94 торшера с белыми плафонами освещают аллеи садово-паркового пространства и 10 опор прошлого столетия с 20 светильниками — тротуар и проезжую часть вдоль фасадов зданий, расположенных у Марсова поля.

В рамках реконструкции освещения на зеленой территории Марсова поля и вдоль лицевого фасада здания лейб-гвардии Павловского полка будут установлены новые, стилизованные под существующие, фонари. В общем комплексе работ источниками света будут служить 130 современных светильников, благодаря которым территория получит более равномерное, комфортное для прогулок освещение.

Кроме того, в 2021 году по программе КГИОП за счет бюджета Петербурга будут отреставрированы шестнадцать фонарей-торшеров, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Мемориал «Борцам революции». Эти светильники представляют собой восьмигранные застекленные плафоны, размещенные на столбах в виде колонн коринфского ордера на полой чугунной восьмигранной тумбе.

Изначально фонари были спроектированы для Благовещенского моста, первое название моста Лейтенанта Шмидта, в 1849 году. На Марсово поле фонари были перенесены в 1934 году и размещены в центральной части, по периметру мемориального комплекса. Возвращение отреставрированных фонарей на прежнее место запланировано в 2021 году. При этом электроснабжение фонарей будет осуществляться по новым кабельным линиям.