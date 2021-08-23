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«Мы как-то немного разбаловались. Забыли, что такое нормальное лето»: глава Гидрометцентра — о погоде на конец августа

Еще немного летнего тепла достанется жителям Центрального федерального округа России. Температура воздуха в последних числах августа будет близка к климатической норме, однако и этого может быть недостаточно — потому что россияне «немного разбаловались» и «забыли, что такое нормальное лето». Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

  • Ovchinnikova Irina / Shutterstock.com

Роман Вильфанд

О том, почему даже +25 градусов для россиян — уже осень:

Сейчас более прохладная погода, но температура близка к норме. Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного. Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве. Такая ситуация актуальна для всего Центрального федерального округа. Нормы, конечно, везде разные, но к середине недели температура во всех регионах приблизится к ним.

Мы как-то немного разбаловались. Забыли, что такое нормальное лето. Еще Александр Сергеевич Пушкин писал:

«Наше северное лето,

Карикатура южных зим,

Мелькнет и нет: известно это,

Хоть мы признаться не хотим».

Лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим.

А вот петербуржцам повезло меньше: в городе уже проходят «первые пробы осени». По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, «вместе с ветрами северных румбов в регион будут активно поступать холодные и влажные воздушные массы». Рассказываем, какой прогноз дают синоптики о погоде на ближайшие дни. 

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