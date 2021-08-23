По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 августа, на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние циклоническая ложбина, втянувшаяся к берегам Невы с северо-востока — и «вместе с ветрами северных румбов в регион будут активно поступать холодные и влажные воздушные массы». «Это станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди, а температурный фон ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Таким образом, наступивший понедельник может стать самым холодным днем в начала августа», — прогнозирует синоптик.

Температура воздуха сегодня в Петербурге составит +13…+15 градусов, по области +11…+16. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы. В последующие три дня, по прогнозу Леуса, в городе пройдут кратковременные дожди, днем во вторник и в среду ожидается +14…+16 градусов, в четверг до +17…+19.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 24 августа, в Петербурге пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью западных направлений слабый, днем северный умеренный. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14. В среду, 25 августа, обойдется без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный. В ночное время суток также +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +15…+17.