Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на 20 августа

Температурные показатели будут чуть ниже положенных по климату значений. Столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов, по области до +22. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В Санкт-Петербурге последующие три дня стоит ожидать дождей, днем в субботу и воскресенье до +21 градуса, в понедельник похолодает до +16.

Впервые с 2013 года Климатическая группа ООН (IPCC) представила доклад о глобальном потеплении. Эксперты подчеркивают — планета нагревается очень быстро, это будет иметь драматические последствия и виноват здесь человек. Редакция «Собака.ru» вместе с ведущим научным сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института, преподавателем СПбГУ Алексеем Екайкиным рассказывает о важнейших тезисах доклада, и о том, какие последствия будет иметь климатический кризис для Петербурга.