Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на 20 августа

Сегодня погода в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями, в некоторых районах города пройдут кратковременные дожди. Синоптическая ситуация определяется южной периферией циклона, который окажется над Кольским полуостровом, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температурные показатели будут чуть ниже положенных по климату значений. Столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов, по области до +22. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
В Санкт-Петербурге последующие три дня стоит ожидать дождей, днем в субботу и воскресенье до +21 градуса, в понедельник похолодает до +16.
Впервые с 2013 года Климатическая группа ООН (IPCC) представила доклад о глобальном потеплении. Эксперты подчеркивают — планета нагревается очень быстро, это будет иметь драматические последствия и виноват здесь человек. Редакция «Собака.ru» вместе с ведущим научным сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института, преподавателем СПбГУ Алексеем Екайкиным рассказывает о важнейших тезисах доклада, и о том, какие последствия будет иметь климатический кризис для Петербурга.
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