Синоптик рассказал, когда в Петербурге ждать осеннюю погоду

Петербуржцы почувствуют смену сезона уже сегодня 18 августа. Похолодание принесет циклон, пришедший со стороны Западной Европы. Об этом рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Первые характерные черты начала осени почувствовали жители Британских островов и Парижа. Там облачная погода с небольшими дождями и типично сентябрьским промозглым ветром. Циклон вращает свои воздушные массы с запада на восток и распространяет морскую прохладу дальше в глубь континента.
Сначала этот атмосферный фронт пройдет через Петербург, а после – через Москву. А вместе с ним придут ливни, грозы и порывистый ветер. Синоптик отметил, что календарный сезон не совпадает с метеорологическим. И с приходом фронта жара в центральной России завершится.
МЧС предупреждали жителей Петербурга о надвигающейся непогоде. Ожидаются ливни с грозами в некоторых частях города, а также шквалистый ветер.
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