Синоптик рассказал, когда в Петербурге ждать осеннюю погоду

Первые характерные черты начала осени почувствовали жители Британских островов и Парижа. Там облачная погода с небольшими дождями и типично сентябрьским промозглым ветром. Циклон вращает свои воздушные массы с запада на восток и распространяет морскую прохладу дальше в глубь континента.

Сначала этот атмосферный фронт пройдет через Петербург, а после – через Москву. А вместе с ним придут ливни, грозы и порывистый ветер. Синоптик отметил, что календарный сезон не совпадает с метеорологическим. И с приходом фронта жара в центральной России завершится.

МЧС предупреждали жителей Петербурга о надвигающейся непогоде. Ожидаются ливни с грозами в некоторых частях города, а также шквалистый ветер.