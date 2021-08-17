МЧС объявляет штормовое предупреждение: на Петербург надвигается ливень с грозами и порывистый ветер

Как рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», погода в Петербурге изменится кардинально. После жаркого вторника на город обрушится стихия: ливни, грозы в отдельных районах города и порывистый ветер. В МЧС предупреждают горожан быть внимательными и осторожными в такую погоду.

Сегодня, 17 августа, погодные условия будет определять теплый циклон, а ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, местами с грозой, но они будут возможны лишь к концу дня. А солнечные лучи смогут до его подхода хорошо прогреть воздушные массы, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Этот день претендует стать самым жарким в месяце: воздух прогреется до +27 градусов.