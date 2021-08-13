В Петербурге ограничивают работу такси

Из-за пандемии COVID-19 в Петербурге с 15 августа ограничат работу такси.
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Фото: Shutterstock.com
Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в таксомоторных компаниях. Как сообщает «Фонтанка», водителям уже направлены письма с предупреждением.
Отмечается, что осуществлять перевозки смогут только те компании, где более 80% сотрудников вакцинированы. В комитете добавили, что необходимость прививок поддержали и агрегаторы такси.
Ранее стало известно, что через новое мини–приложение в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Вакцинация COVID-19» можно записаться на прививку в любое медицинское учреждение Петербурга.
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