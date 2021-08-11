После массовых жалоб петербуржцев на шум пролетающих самолетов прокуратура начала проверку

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Северо–Западную транспортную прокуратуру, в ведомство обратились 89 человек. По поручению транспортного прокурора Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку с привлечением соответствующих специалистов.

Ранее сообщили, что после публикации в СМИ жалоб о шуме самолетов над жилыми кварталами организовали горячую линию, где жители города рассказывали о своих претензиях.

По информации из управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы», администрация авиаузла отвечает за вопросы, связанные с нахождением самолетов на земле.

«Деятельность аэропорта сфокусирована на наземном обслуживании воздушных судов. При этом авиационный шум, о котором идет речь в жалобах жителей прилегающих территорий, возникает при движении самолетов в воздухе. Траектории взлета и посадки воздушных судов утверждаются Госкорпорацией по организации воздушного движения», — сказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что компания разделяет обеспокоенность жителей прилегающих к аэропорту Пулково микрорайонов, в связи с чем обратились в авиакомпании и в Госкорпорацию по организации воздушного движения с просьбой обратить внимание на возникшую ситуацию.

Ранее стало известно, что прямые перелеты из Петербурга в Варну возобновляет авиакомпания «Россия».