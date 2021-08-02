Доходный дом на Фурштатской улице будет реконструирован дочерней структурой «Газпрома»

Как сообщает «Деловой Петербург», участники рынка уверены, что апартаменты делают для главы «Газпрома» Алексея Миллера. Стоимость работ по чистовой отделке с учетом соответствующего уровня оценивается от 300 тыс. руб. / м2.

Проект реализует ООО «Газэнергопром Девелопмент», конечным владельцем которого является компания «Газпром Инвест РГК». По данным Росреестра, здание на Фурштатской ул., 60 принадлежит ей с августа 2019 года. Приспособление для современного использования подразумевает создание апартаментов.

Общая площадь здания составляет около 6 тысяч квадратных метров, однако лишь его часть, согласно проекту, будет использована для проживания. Первые два этажа займет зона приема гостей, третий отдан под прием делегаций и проведение переговоров, шестой и седьмой — под спортивную функцию. В здании запланированы четыре спальни.

Это дом Николая Спиридонова, располагающийся рядом с его же особняком, где работает Дворец торжественной регистрации рождения «Малютка». Здание — объект культурного наследия регионального значения постройки начала ХХ века.

Отмечается, что до 1970–х в этом доме жили сотрудники конструкторского бюро Кировского завода. Затем его расселили, и более 20 лет он стоял пустым. В 1990 году произошел пожар, ремонтные работы после которого начались лишь через 10 лет. Выполнялись они по проекту ЗАО «ИГЛ ГРУП Санкт–Петербург» Владимира Григорьева, с 2015 года возглавляющего комитет по градостроительству и архитектуре Смольного. До 2015 года здание было заселено. В том числе здесь проживали сотрудники генерального консульства США в Петербурге.

В 2015 году был разработан новый проект и работу по нему начинало ООО «Балт–Клин–Комплект», владевшее зданием до структуры «Газпрома». За это время была выполнена реставрация.