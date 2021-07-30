В Петербурге около трех тысяч автобусов переведут на газомоторное топливо

По словам губернатора, перевести весь общественный транспорт на газомоторное топливо планируют за шесть лет. На эти цели направят почти 200 млрд. рублей. Он также отметил, что будет построено 25 газозаправочных станций.

«Мы подписали соглашение с «Газпромом», и уже в следующем году на линии выйдут 2 800 новых автобусов отечественного производства на газомоторном топливе. Через несколько лет весь автобусный общественный транспорт будет переведен на газомоторное топливо», — сказал Александр Беглов в прямом эфире на телеканале «78.ру».

Как сообщает ТАСС, в настоящее время ведутся переговоры с компанией «Трансмашхолдинг» о расширении производства и открытии нового центра компетенций по созданию всех видов городского электрического транспорта, включая электробусы, а совместно с Газпромбанком идет работа над линией от станции метро «Купчино» до микрорайонов Шушары и Славянка.

Ранее стало известно, что маршруты движения общественного транспорта на проспекте Обуховской Обороны, Крестовском острове и в Сестрорецке будут временно изменены с 31 июля.