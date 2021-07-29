Общественный транспорт на проспекте Обуховской Обороны, Крестовском острове и в Сестрорецке временно изменит маршрут движения

С 31 июля по 29 августа на проспекте Обуховской Обороны закрывается движение трамваев от Фарфоровской ул. до Большого Смоленского пр. и вносятся изменения в трассы трамвайных маршрутов №№ 7, 24.

Трамваи направлены:

трамвай № 7: от конечной остановки «Проспект Солидарности» по действующей трассе до Володарского моста, далее по Володарскому мосту, пр. Обуховской Обороны до конечной остановки «Трамвайный парк № 7»;

трамвай № 24: движение закрыто;

трамвай № 65: маршрут будет работать в будние и в выходные дни.

1 августа с 6:00 до 17:00 на Крестовском острове вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 10, 14, 25, К-131.

Автобусы направлены:

автобус № 10: от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Петроградской ул., далее по Петроградской ул., Крестовскому пр., Спортивной ул., Морскому пр. в обратном направлении до конечной остановки «Балтийский вокзал»;

автобус № 14: от конечной остановки «Метро «Выборгская» по действующей трассе до Новоладожской ул., далее по Новоладожской ул., ул. Красного Курсанта, Корпусной ул. в обратном направлении до конечной остановки «Метро «Выборгская»;

автобус № 25: от конечной остановки «Белоостровская улица» по действующей трассе до Петроградской ул., далее по Петроградской ул., Крестовскому пр., Спортивной ул., Морскому пр. в обратном направлении до конечной остановки «Белоостровская улица»;

«коммерческий» автобус № 131: работает на участке от ж/д станции Ручьи до Спортивной улицы.

1 и 2 августа в Сестрорецке на улице Володарского вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 211, 306, 306А, 310, 314, 315.

Автобусы №№ 211, 306, 306А, 310, 314, 315 направлены: от ул. Воскова по пер. Свободы, Приморскому шоссе (в оба направления).

Автобусы №№ 215, 307, 309, 311, 312 продолжат следовать по действующим трассам по ул. Володарского.

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