В Петербурге убита семья Леонида Лобанова. 86-летний адмирал — главный подозреваемый

Как пишет «Фонтанка», дверь в квартиру, где проживал 86-летний адмирал Лобанов вместе с 84-летней женой и 56-летним сыном, была вскрыта в ночь с 24 на 25 июля. Причиной их действий был сигнал от соседей: жители парадной пожаловались на запах, заявив, что он им напоминает «трупный».

Вскрыв квартиру, в одной из комнат были обнаружены два трупа. Женщина и ее сын были забиты, по предварительным данным, сковородкой — предполагаемое орудие преступления лежало рядом. Кроме того, у обоих были перерезаны горла и вскрыты животы. Из квартиры ничего не пропало — только ключи. Деньги и ценности остались на месте.

Уже установлено, что убийство произошло не позже 16 июля. Оперативники пытались найти самого адмирала Лобанова и выяснили, что он также мертв — днем 16 июля его сбила электричка железнодорожной станции «Ручьи». Установить личность сумели не сразу, документов в карманах не было обнаружено, только нож.

Главным следственным управлением СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного параграфом «а» части 2 статьи 105 УК РФ — «убийство двух и более лиц». Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на предварительные данные расследования, главным подозреваемым считается сам адмирал Лобанов — «заслуженный подводник убил домочадцев, но жить с этим затем не сумел».

Расследование убийства взял на контроль лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — говорится в сообщении СК.