По прогнозу Вильфанда, август 2021 года в России будет «разноплановым» — высокие температуры будут сменяться более низкими, однако периоды потепления окажутся более выраженными. При этом аномальной жары и зноя, какие господствуют в стране сейчас, в последнем месяце лета не прогнозируются. «Это явление угрожает здоровью и жизни человека, особенно пожилого возраста, поэтому вот такие вот перепады — это замечательное свойство атмосферы», — заключил синоптик.

Напомним, ранее ученые предложили две теории, объясняющие аномальную жару в Петербурге. По одной из них, высокие температуры могут быть просто случайностью (да-да!).

В ближайшие дни петербуржцы могут немного перевести дух от жары. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 20 июля, ночью без существенных осадков, вечером местами кратковременный дождь и гроза. В ночное время суток +16…+18 градусов, в окрестностях местами до +13, днем +22…+24. Атмосферное давление будет мало меняться.

В среду, 21 июля, ночью кратковременный дождь, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +20…+22. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться. В четверг, 22 июля, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. В ночное время суток +13…+15 градусов, в окрестностях до +10, днем +21…+23. Атмосферное давление будет мало меняться.