Ученые нашли объяснение аномальной жаре в Петербурге

По одной из теорий, повышение температуры воздуха связывают с парниковым эффектом, который возникает из-за сжигания добываемых нефти, газа и угля.

Однако есть и вторая теория. Ученые предполагают, что жара может быть случайностью.

«В целом, это скорее случайность. В этом году так встали блокирующие антициклоны. Прошлые пару лет они вставали так, что волны жары были установлены в Европе, а в этом году на европейской территории России», — рассказывает научный сотрудник Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Чернокульского, сейчас нельзя определить, будет ли следующее лето рекордно жарким. Предел предсказуемости погоды — это две недели. Ученые также предупреждают, что изменения в климате могут привести к большому количеству лесных пожаров и увеличению интенсивности осадков в некоторых регионах.