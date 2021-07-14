Введут ли в Петербурге систему QR-кодов? Ответили в Смольном

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил о том, что власти Петербурга на данный момент не планируют вводить систему QR-кодов как в Москве. Его слова приводит издание «Комсомольская правда».
«Ситуация с эпидемией у нас напряженная, но не критическая. Система здравоохранения справляется, задача поставлена четкая – как можно более быстрая выработка коллективного иммунитета – все ее понимают и к этой цели стремятся», — отметил он.
Тем не менее, по словам Ситова, вопрос вопрос с индивидуальными QR-кодами в Петербурге еще не полностью закрыт, а окончательное решение будет принимать только главный санитарный врач и только по ситуации. Если темпы вакцинации в городе не будут сбавляться, то с большой вероятностью никаких дополнительных серьезных ограничений вводить не будут.
Напомним, с 28 июня в заведения общепита Москвы пускают только людей с антителами к коронавирусу. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом.
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