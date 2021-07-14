Введут ли в Петербурге систему QR-кодов? Ответили в Смольном

«Ситуация с эпидемией у нас напряженная, но не критическая. Система здравоохранения справляется, задача поставлена четкая – как можно более быстрая выработка коллективного иммунитета – все ее понимают и к этой цели стремятся», — отметил он.

Тем не менее, по словам Ситова, вопрос вопрос с индивидуальными QR-кодами в Петербурге еще не полностью закрыт, а окончательное решение будет принимать только главный санитарный врач и только по ситуации. Если темпы вакцинации в городе не будут сбавляться, то с большой вероятностью никаких дополнительных серьезных ограничений вводить не будут.