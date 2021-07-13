Хочу провести собственное исследование водоема. Как это сделать?

Каждый человек может определить превышение нитратов или фосфатов в воде при помощи тест-полосок. Их можно получить бесплатно в общественной организации «Друзья Балтики» или приобрести в аквариумных магазинах (средняя цена за одну полоску — около 1000 рублей). Выполнить такой анализ самостоятельно очень просто — достаточно опустить полоску в воду и посмотреть на шкалу. Показатель не должен превышать установленную отметку.

Можно взять пробу воды и отнести в лабораторию в городскую Санэпидемстанцию или в частные лаборатории: например, «УМЭко» или «Тайфун». Исследование займет от нескольких дней до двух недель. Стоимость зависит от места сбора и количества параметров, которые необходимо проверить, и может варьироваться от 5000 до 200 000 рублей.

Рекомендуем заранее уточнить, какой объем воды необходим, на какие показатели стоит проверять водоём на этой территории и как правильно транспортировать пробу. Чаще всего, важно следить за тем, чтобы взятый образец не стоял на солнце и в течение дня был доставлен для исследования.