Аномально жаркое лето 2021-го мы запомним надолго: границы закрыты, российские курорты переполнены, а петербуржцы, спасаясь от зноя, отдыхают на местных пляжах, несмотря на то, что Роспотребнадзор не признал ни одного водоёма пригодным для купания. «Собака. ru» узнала у ведомства и общественной организации «Друзья Балтики», как изучают воду специалисты, можно ли исследовать её самостоятельно и чем чревато купание в грязных акваториях.
Как водоемы становятся грязными?
Во многих кафе, ресторанах, пансионатах и сельскохозяйственных предприятиях установлены старые очистные сооружения, поэтому отходы, образующиеся в процессе работы, попадают в воду, что приводит к высокому уровню загрязнения. Поскольку петербургские водоёмы содержат мало солей и много гуминов (прим. ред. — остатков растений) — это затрудняет дезинфекцию, ускоряет коррозию металлов и ухудшает развитие растений и животных в реках и озёрах.
«Отдельная проблема — высокая концентрация микропластика, который образуется в результате распада неразлагаемого крупного мусора. Его частицы находятся в воде десятилетиями и копят опасные для человека бактерии», — отмечает координатор программ по морскому мусору и микропластику в общественной организации «Друзья Балтики» Елизавета Меринова.
Кто проверяет водоемы?
Вначале сотрудники МЧС России по Санкт-Петербургу должны проверить, соответствует ли пляж всем необходимым требованиям: территория очищена от грызунов, насекомых и мусора, оборудована кабинами для переодевания, общественными туалетами, душевыми и урнами. После того, как МЧС признает берег пригодным для отдыха, Роспотребнадзор исследует воду.
Существуют и альтернативные исследования от частных лабораторий и общественных организаций. Наиболее известные — «Тауфун», «Друзья Балтики».
Как исследуют воду?
Еженедельно с мая по август специалисты собирают пробы в прибрежной зоне и центральной части водоема. Затем в специальных сумках-холодильниках при температуре от +5 до -3 градусов материал отвозят в лабораторию. Исследование одного образца длится не более 3-х дней. Когда требуется более развёрнутый анализ (например, на наличие токсичных элементов в воде — ртути, мышьяка, хрома), испытание может занимать целую неделю.
Каким результатам можно доверять?
Достоверные данные о загрязнённых водоёмах регулярно публикует Роспотребнадзор на официальном сайте. Однако результаты частных исследований отдельных территорий тоже могут быть полезны. Некоторые из них есть в свободном доступе: например, «Друзья Балтики» создали народную карту «Исследования рек», где указаны уровни концентрации фосфатов и нитратов, потенциальные источники загрязнения, результаты исследований микропластика и данные мониторинга морского мусора.
Почему опасно купаться в запрещенных акваториях?
Во время продолжительной жары пресная вода становится идеальной средой для размножения бактерий. Во время купания в водоеме человек может заразиться энтеровирусной инфекцией, полиомиелитом, дизентерией, лептоспирозом, легионеллезом, сальмонеллезом, вирусным гепатитом А, микобактериями и гельминтозом.
Мне стало плохо после купания. Как понять, что это из-за воды?
Сразу после купания может проявиться церкариоз («зуд купальщика») в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. В остальных случаях недомогание может появиться не сразу: например, симптомы лямблиоза человек почувствует только через одну-две недели: боль в животе, тошнота и жидкий стул. Список признаков довольно большой: от жидкого стула до астении.
Как самостоятельно определить, где нельзя плавать:
- Если вода слишком мутная и поверхность водоема цветет — в ней могут быть паразиты.
- Если рядом с пляжем есть потенциальные источники загрязнения: например, промышленные предприятия или садоводства, стоки из выгребных ям, в которые поступают подземные и поверхностные воды. После купания в такой воде человек может заразиться кишечными палочками.
- Нельзя купаться в прудах, где плавают птицы, поскольку птицы выбрасывают в воду личинки, вызывающие аллергию.
- Нежелательно купаться и рядом с автомобильными магистралями, поскольку вместе с дождём оттуда в воду попадают тяжелые металлы.
Хочу провести собственное исследование водоема. Как это сделать?
Каждый человек может определить превышение нитратов или фосфатов в воде при помощи тест-полосок. Их можно получить бесплатно в общественной организации «Друзья Балтики» или приобрести в аквариумных магазинах (средняя цена за одну полоску — около 1000 рублей). Выполнить такой анализ самостоятельно очень просто — достаточно опустить полоску в воду и посмотреть на шкалу. Показатель не должен превышать установленную отметку.
Можно взять пробу воды и отнести в лабораторию в городскую Санэпидемстанцию или в частные лаборатории: например, «УМЭко» или «Тайфун». Исследование займет от нескольких дней до двух недель. Стоимость зависит от места сбора и количества параметров, которые необходимо проверить, и может варьироваться от 5000 до 200 000 рублей.
Рекомендуем заранее уточнить, какой объем воды необходим, на какие показатели стоит проверять водоём на этой территории и как правильно транспортировать пробу. Чаще всего, важно следить за тем, чтобы взятый образец не стоял на солнце и в течение дня был доставлен для исследования.
Могут ли водоемы самостоятельно очиститься?
Это возможно, если загрязнения природного происхождения. От мусора и микропластика воду в Петербурге очищает и восстанавливает СПб ГУП Экострой. Отдельные акции проводят активисты движений «Общественно-народный фронт», «Петербург — город перемен», «Фонд друзей балтийской нерпы».
Текст: Ирина Михайлова.
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