Станция метро «Чернышевская» 10 июля изменит график работы

С 21:00 10 июля и до окончания движения поездов станция будет закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда будут следовать без остановок. На станции исследуют характер и размеры внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля.

В пресс-службе отмечают, что данные, полученные в результате исследования, будут в дальнейшем применены при проектировании витражей на других станциях.

Напомним, что с 5 июля дорожное движение в Петербурге ограничено. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, планируйте маршруты заранее.

Фото: Shutterstock