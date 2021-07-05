Дорожное движение в Петербурге будет ограничено с 5 июля

Государственная административно-техническая инспекция информирует об ограничениях и закрытиях дорожного движения в Петербурге с 5 июля, информация о них появилась на официальном сайте инспекции.
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Фото: Правительство Санкт-Петербурга. Государственная административно-техническая инспекция
- С 05 июля по 01 августа в связи с производством работ по прокладке теплосети ограничивается движение транспорта по Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Музыкантского переулка.
- С 06 по 30 июля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Бармалеевой улице от Левашовского проспекта до Большой Пушкарской улицы.
- 17 и 18 июля движение по Бармалеевой улице будет закрыто.
- С 07 июля по 25 августа закрывается движение транспорта по Кемскому переулку от Кемской улицы до Морского проспекта.
- С 08 по 15 августа закрывается направление движения транспорта по Кемской улице от Кемского переулка до Динамовской улицы.
- С 26 августа по 12 сентября закрывается движение транспорта по Прожекторной улице от Константиновского проспекта до Морского проспекта.
Напомним, что следует выстраивать маршрут заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
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