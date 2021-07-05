Один из жильцов дома Бака открыл свою квартиру для экскурсий. Как туда попасть и почему его соседи негативно относятся к проекту?

Доходный дом Юлиана Бака на Кирочной, 24 давно известен в Петербурге как пример бережного отношения горожан к своему месту жительства. Полгода назад один из собственников начал водить экскурсии в собственную квартиру, в которой можно увидеть дореволюционные предметы интерьера. Однако не все жильцы довольны все увеличивающимся вниманием к их дому. «Собака.ru» поговорила с владельцем выставочного проекта Арчилом Сараджишвили о том, что в нем можно увидеть. А также узнала у председателя совета дома Марины Жуковой, что необходимо для мирного сосуществования жильцов и туристов.
Арчил Сараджишвили
Создатель выставочного пространства в собственной квартире
Об истории этой квартиры
«Квартира располагается на третьем этаже. Она считалась одной из самых богатых в доме. По тем временам стоимость аренды составляла порядка 8 тысяч дореволюционных рублей, что в два раза дороже, чем съем жилья аналогичной площади в других зданиях. Цена оправдывалась хорошим оснащением: в комнатах было паровое отопление и электричество в парадных залах, проведенное скрытым образом. Особым элементом комфорта для того времени можно считать три ватерклазета (туалет с приспособлением для механической промывки унитаза водой — прим. ред.) и централизованное горячее и холодное водоснабжение.
Первым арендатором был один из представителей финансовой олигархии дореволюционной России — Павел Осипович Гукасов. Он создал акционерное общество, куда Ротшильд вложил собственные средства, после чего они открыли собственные нефтяные вышки. Следом за финансовым успехом его ждала серьезная должность — член совета Русского торгово-промышленного банка. Переехав в Петербург, Гукасов планировал жить в собственном особняке на Литейном, 46. Пока шла реконструкция, он арендовал апартаменты в доме Бака.
Долго на Кирочной, 24 ему прожить не удалось. Поскольку Гукасов и Ротшильды спонсировали издания, не нравившиеся царской канцелярии, в квартире Павла Осиповича проходили обыски. После революции он решил перевести активы и бежать во Францию, где прожил до самой смерти.
Как появилась идея открыть выставочное пространство в квартире?
В 1962 году мои родители приехали учиться в Петербург: папа — из Грузии, мама — из Ивановской области. Их первое жилье — четырехметровая комната на Моховой, где приходилось вынимать кирпичи из стен, чтобы увеличить пространство и поставить кровать. Незадолго до моего рождения отец написал письмо чиновникам и попросил о более просторном жилье. Нам предложили комнату в коммуналке в доме на Кирочной, 24.
Со временем места для нашей семьи в одной комнате стало мало. Я уже женился, родились дочки, а очередь на квартиру в новостройке была большая, оставалось единственное — претендовать на освободившуюся площадь в коммуналке. К моменту приватизации все комнаты, кроме трех, стали нашими.
В начале 2000-х выкупили оставшиеся, и получилась отдельная квартира. Постепенно вместе с семьей сделали ремонт. Одна из комнат была слишком сложной для воссоздания, поэтому осталась в первоначальном виде. Здесь играли дети. Год назад решил заняться восстановительными работами в качестве хобби: самостоятельно расчистил паркет, отреставрировал эркер, двери и витражи.
Полгода назад ко мне зашел друг и гид Алексей. Увидев шикарные интерьеры обновленного зала, предложил провести экскурсию один раз. Я согласился, убрал кровать, шкафы, выставил артефакты, сохранившиеся от моей соседки по коммунальной квартире Маргариты Михайловны, — учебники английского и французского языка, коробки из-под монпансье и другие предметы, которые собирал в течение жизни. После первой экскурсии осознал, что людям интересен этот проект, поэтому решил его развивать.
Об интересных артефактах, которые можно увидеть на экскурсии
Один из самых интересных предметов — подписной внутриквартирный витраж мастерской Аноховича с изображением ангела. Изделие было создано с помощью технологии химического травления стекла — материал обрабатывали азотобразным фтористым водородом или растворами плавиковой кислоты и ее солями, а потом гравировали. Жильцы коммуналки закрасили его масляной краской, поскольку он пропускал свет из коридора и мешал им спать, а после — сосед разбил по неосторожности. Долгое время стекло пылилось за шкафом, а несколько лет назад я решил расчистить его. Результат выложил в группу дома «ВКонтакте», пост заметила петербургский искусствовед Татьяна Княжицкая (создательница проекта «Витражи России» — прим. ред.). Ей удалось разглядеть подпись Аноховича, а ему принадлежала одна из ведущих витражных мастерских в начале XX века.
В зале сохранились оригинальный камин из каррарского мрамора (из этого материала итальянский скульптор Микеланджело делал свои работы), зеркало, мебель из каталога братьев Тонет и наборный паркет из разных пород дерева ни разу не циклеванный. В эркере сохранились оригинальная фурнитура и огромное выгнутое стекло центральной двери, отлитое в 1905 году. Внизу двери есть маленькое окно, загадку которого мы разгадали вместе с соседями. Поскольку в доме было центральное отопление низкого давления, камин выполнял декоративно-вспомогательную функцию. Во время разведения огня дверца обеспечивала приток воздуха в зону камина, и температура в помещении не повышалась.
Как посмотреть старинный зал?
Посмотреть старинный зал можно вместе с экскурсионной группой или связаться со мной через страницу «ВКонтакте» и посетить по личной договоренности. Проект не подразумевает большой поток людей, это не музей, а квартира, где я проживаю вместе с семьей. Максимум допускаю 3-5 человек.
К тому же, прошу всех гостей учитывать, что лестницы парадной и дворы дома являются общедолевым имуществом, и экскурсии по ним на данный момент не проводятся».
Как к проекту относятся жильцы?
Марина Жукова
Председатель совета дома Бака
«По нашим подсчетам, в январе и марте количество экскурсий в дом Бака увеличилось в четыре раза. Причин несколько: из-за пандемии начал расти внутренний туризм, гостей города все больше интересует неформальный Петербург, а на третьем этаже в квартире открылся «музей», который активно рекламируют на различных ресурсах. Экскурсии не приносят пользы памятнику архитектуры: те средства, которые люди платят за посещение маршрута, уходят их организаторам, а не на нужды дома. Согласно нашим расчетам, с декабря по март внешние туроператоры заработали около 2,5 миллионов — это огромные средства, которые могли пойти на реставрацию здания.
Часть собственников не поддерживает экскурсии и просит гидов не включать дом Бака в их маршруты. Проведенный среди жителей опрос показал, что при появлении четко выраженной полезной отдачи от туристического бизнеса отношение к экскурсиям станет положительным или нейтральным, в противном случае 42% владельцев высказываются негативно.
Мы стремимся урегулировать вопрос с помощью статьи Жилищного кодекса РФ «Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме», что позволит собирать средства на реставрацию дома и содержание консьержа».
Текст и фото: Мария Агафонова
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