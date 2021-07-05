Один из жильцов дома Бака открыл свою квартиру для экскурсий. Как туда попасть и почему его соседи негативно относятся к проекту?

Об истории этой квартиры

«Квартира располагается на третьем этаже. Она считалась одной из самых богатых в доме. По тем временам стоимость аренды составляла порядка 8 тысяч дореволюционных рублей, что в два раза дороже, чем съем жилья аналогичной площади в других зданиях. Цена оправдывалась хорошим оснащением: в комнатах было паровое отопление и электричество в парадных залах, проведенное скрытым образом. Особым элементом комфорта для того времени можно считать три ватерклазета (туалет с приспособлением для механической промывки унитаза водой — прим. ред.) и централизованное горячее и холодное водоснабжение.

Первым арендатором был один из представителей финансовой олигархии дореволюционной России — Павел Осипович Гукасов. Он создал акционерное общество, куда Ротшильд вложил собственные средства, после чего они открыли собственные нефтяные вышки. Следом за финансовым успехом его ждала серьезная должность — член совета Русского торгово-промышленного банка. Переехав в Петербург, Гукасов планировал жить в собственном особняке на Литейном, 46. Пока шла реконструкция, он арендовал апартаменты в доме Бака.

Долго на Кирочной, 24 ему прожить не удалось. Поскольку Гукасов и Ротшильды спонсировали издания, не нравившиеся царской канцелярии, в квартире Павла Осиповича проходили обыски. После революции он решил перевести активы и бежать во Францию, где прожил до самой смерти.