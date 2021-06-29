В торговых центрах Петербурга ввели предварительную запись на вакцинацию от коронавируса

Помимо пункта вакцинации в «Невском центре», предварительную запись ввели в торгово-развлекательных комплексах «Европолис», «Сити Молл». Как объяснили в Комитете по здравоохранению Петербурга, пункты в ТЦ, где не было записи, пользовались особой популярностью у горожан, из-за чего в торговых центрах возникли очереди.

На сегодняшний день в Петербурге открыты 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. Из них 107 — в городских, 6 — в федеральных и 21 — в частных. Помимо них работают выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в 25 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным. 17 из них — в торговых центрах города.

Массовая вакцинация в Петербурге продолжается. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в будние дни в среднем первично прививается от 12 до 14 тысяч человек. По данным на вчерашний день всего было привито 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации. Повторную прививку получил губернатор Александр Беглов.