Петербуржцы выстроились в очереди на вакцинацию сразу в нескольких торговых центрах

В Петербурге горожане начали активно вакцинироваться от коронавируса. Очереди были замечены сразу в нескольких торговых центрах. Очевидцы делятся фотографиями в социальных сетях.
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Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Как передает «Фонтанка», уже с утра в «Европолисе» стояли порядка 40 человек — за 15 минут до открытия прививочного пункта. Такие же очереди наблюдались в «Лондон Молле» и «Охта Молле». В ТРК «Ока» нашлось более 20 желающих сделать прививку.
Напомним, в прошлые выходные также были замечены очереди в пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах «Европолис» и «Охта Молл». Среди добровольцев оказались как и те, кто еще ни разу не болел, так и люди, не желающие заразиться повторно. А еще горожане спасались в местных пляжах и парках, отправлялись за город и устраивали давку на вокзале и в аквапарке!
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