Петербуржцы выстроились в очереди на вакцинацию сразу в нескольких торговых центрах

Напомним, в прошлые выходные также были замечены очереди в пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах «Европолис» и «Охта Молл». Среди добровольцев оказались как и те, кто еще ни разу не болел, так и люди, не желающие заразиться повторно. А еще горожане спасались в местных пляжах и парках, отправлялись за город и устраивали давку на вокзале и в аквапарке!