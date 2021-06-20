Переполненные пляжи и парки, очереди в пунктах вакцинации и на вокзале: вот как петербуржцы провели уикенд

В эти выходные только и разговоров, что о непривычной для петербуржцев 30-градусной жаре. Горожане спасались в местных пляжах и парках, отправлялись за город и устраивали давку в пунктах вакцинации, на вокзале и в аквапарке. Вот как это было!
Толпы отдыхающих были замечены в благоустроенном пространстве в Озерках, в парке 300-летия в Приморском районе и в других местах Петербурга. При этом социальную дистанцию практически никто не соблюдает. Также горожане массово выезжали в Ленобласть.
Так, в минувшую субботу петербуржцы решили воспользоваться возможностью отдохнуть за городом в такую погоду — очевидцы показывали в соцсетях очереди, которые вчера возникли у входа на Финляндский вокзал. Также горожане переполнили пригородные поезда. В частности, в сети появились кадры электрички из Солнечного, полностью забитой людьми.
Некоторые ответственные петербуржцы решили в эти выходные сделать прививку от коронавируса. Как передает издание 78.ru, очереди были замечены в пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах «Европолис» и «Охта Молл». Среди добровольцев оказались как и те, кто еще ни разу не болел, так и люди, не желающие заразиться повторно.
Кроме того, очереди из посетителей образовались и в аквапарках — уже с завтрашнего дня они временно закрываются из-за новых коронавирусных ограничений.
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