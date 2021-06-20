Переполненные пляжи и парки, очереди в пунктах вакцинации и на вокзале: вот как петербуржцы провели уикенд

Некоторые ответственные петербуржцы решили в эти выходные сделать прививку от коронавируса. Как передает издание 78.ru, очереди были замечены в пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах «Европолис» и «Охта Молл». Среди добровольцев оказались как и те, кто еще ни разу не болел, так и люди, не желающие заразиться повторно.