В Петербурге зафиксирован абсолютный температурный максимум июня

«Столбик термометра в Санкт-Петербурге достиг отметки 34,7 градуса. Побит не только рекорд сегодняшнего дня, 30,7 градуса в 1917 году, но и абсолютный максимум июня», — сообщил ведущий синоптик города Александр Колесов.

Таким образом, побиты сразу два рекорда — не только 1917 года. До этого максимальной температурой июня считалась отметка в 34,6 градуса, зафиксированная 15 июня 1998 года.

Установленный сегодня рекорд максимальной температуры воздуха стал пятым подряд. Аномальная для Петербурга жара в 30 градусов и выше держится с 19 июня.

Сейчас на Петербург надвигается долгожданный ветер. После пяти дней жары и штиля, уже сегодня вечером на город обрушатся порывы воздуха до 16 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 24 июня, ночью без осадков, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. В ночное время суток +21…+23 градуса, днем +28…+30. В субботу, 25 июня, ночью и во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30. В воскресенье, 26 июня, ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза. В ночное время суток +20…+22 градуса, днем +27…+29.