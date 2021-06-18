В Петербурге резко выросло количество коворкинг-центров

Всего в Петербурге открыто 57 коворкингов в разных форматах . Большинство из них располагаются в центральных районах города. Лидируют Центральный (28%), Адмиралтейский (14%), Петроградский (11%), и Московский районы (9%).

«За исключением крупных проектов, средняя площадь новых офисных пространств, выходящих на рынок в пределах деловой части города, по-прежнему варьируется в диапазоне 200 – 700 кв.м. Появляются и менее масштабные коворкинги, как правило, в периферийных спальных районах города», – сообщают аналитики компании Maris в ассоциации с CBRE.

По данным аналитиков, аренда рабочего места в офисном коворкинге номинируется в зависимости от срока и типа размещения. Фиксированое место: 6 000 – 26 000 руб./мес., средний тариф – 12 600 руб./мес. Плавающее место: 5 500 – 20 000 руб./мес., средний тариф – 10 200 руб./мес. Дневной тариф аренды рабочего места варьируется в диапазоне от 500 до 1 600 рублей в день. Во 2 квартале 2021 на рынке наметился рост предложения услуг коворкинг пространств по абонементной системе: по числу посещений за определенный период времени.

Также открылись новые офисные пространства: коворкинг сети «Практик» на Гороховой улице, вместимость которого 800 рабочих мест. Принял первых резидентов «Лермонтов Центр» (168 рабочих мест).