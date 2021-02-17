«Практик» запускает новую сеть коворкингов в России. Их откроют в спальных районах

Главная особенность новых коворкингов в их децентрализованности. Они будут открываться в спальных районах крупных городов — преимущественно на первых этажах современных жилых комплексов. За счет унифицированных технологических и архитектурных решений «Практик» планирует занять с сетью OFIX нишу в демократичном ценовом сегменте.

Посетить коворкинги можно будет по единому абонементу — он будет действовать на всей территории России. В каждом регионе будет установлена фиксированная цена за рабочее место. Например, в Москве месяц работы в любом коворкинге OFIX обойдется в 19 тысяч рублей, в Петербурге эта цифра будет ниже — 14 тысяч рублей.

В середине 2021 года сеть откроет 11 гибких пространств в Петербурге, Москве и других городах России. До конца 2023 года откроется 60 локаций, большая часть которых сосредоточится в Москве и Петербурге. Общий объем инвестиций в развитие формата OFIX превысит 1 миллиард рублей.

«Мы считаем, что OFIX это универсальный формат, который отлично приживется в регионах, при этом займет уверенную позицию на рынке Москвы и Петербурга. Выбрав унифицированный дизайн, демократичные технологические и архитектурные решения, мы будем работать над качественным, стабильным и перспективным продуктом — просто в новой нише», — говорит генеральный директор «Практик» Владимир Дорофеев.