В шести ТРК и трех кальянных Петербурга выявили нарушения санитарных мер

Нарушения были обнаружены в шести ТРК, а именно «Балкания Нова», «Лето», «Питерленд», «Гранд Каньон», «Фиолент» и «Солнечный». Так, были зафиксированы отсутствие термометрии на входе, масок у сотрудников и посетителей, QR-кодов в заведениях, а также несоблюдение социальной дистанции.

Было принято решение опечатать помещение на втором этаже ТЦ «Фиолент» и три помещения в ТК «Солнечный». Также уже составлены протоколы о временном запрете деятельности, в дальнейшем составят протоколы об административном правонарушении.

«По итогам проверок комитетом по контролю за имуществом составлено 15 протоколов осмотра и 4 протокола в отношении физических лиц об административных правонарушениях», — отметили в Смольном.

Помимо этого, были опечатаны Feromon в ТК «Вояж», Label shisha на Литейном проспекте и Taboo. Cinema & Lounge на Исполкомской улице. Посетители курили кальян, несмотря на запрет работы кальянных.