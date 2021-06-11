В ночь на воскресенье мосты в Петербурге разводиться не будут

Мосты не разводятся в связи с празднованием 12 июня — Дня России. Как напоминают в «Мостотресте», согласно пункту 4.5 постановления Правительства Петербурга «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

При наличии изменений в графике разводки информация будет оперативно опубликована на сайте, официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга». Петербуржцев просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.