В ночь на воскресенье мосты в Петербурге разводиться не будут

В ночь на воскресенье, 13 июня, мосты в Петербурге разводиться не будут. В связи с празднованием Дня России — в нерабочие и праздничные дни традиционно не поднимают.
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Фото: Shutterstock.com
Мосты не разводятся в связи с празднованием 12 июня — Дня России. Как напоминают в «Мостотресте», согласно пункту 4.5 постановления Правительства Петербурга «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.
При наличии изменений в графике разводки информация будет оперативно опубликована на сайте, официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга». Петербуржцев просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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