«Для лучшего снабжения Пушкина мы предложили проект строительства скоростного трамвая от Купчино через Шушары, где тоже уже задыхаются без связи с основной территорией города внутри кольца. Лёгкий трамвай как раз пойдёт дальше в район Славянки и как раз в последующем может обеспечить территорию развивающегося кампуса петербургского университета. Что касается сроков, то он уже строится, и в район Шушар мы планируем запустить к 2024 году. С точки зрения реализации проекта это уже не за горами», — сообщил Соколов в эфире телеканала «78».

Проект скоростной трамвайной линии реализуется по концессии между Смольным и «Балтнедвижсервисом» при участии «Газпромбанка». На подготовительные работы еще в сентябре 2019-го было отведено 2 года — за это время трамвайная линия Купчино-Шушары-Славянка должна быть спроектирована и одобрена экспертизой. Согласно планам, представить готовый проект должны уже этой осенью.

Строительство будет реализовано в 2 этапа, первый — участок линии от Купчина до Шушар, второй — до Славянки. У будущей трамвайной линии уже есть название. Среди предложенных вариантов были «Бегунок», «Купчик», «Шушарик» и даже «Пыжик», однако победил созвучный конечной остановке — «Славянка». Также трамвайная линия от Купчина до Славянки включена комиссией ООН в список лучших инфраструктурных проектов мира.