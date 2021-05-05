Трамвайная линия от Купчина до Славянки включена комиссией ООН в список лучших инфраструктурных проектов мира

Проект скоростной трамвайной линии реализуется по концессии между Смольным и «Балтнедвижсервисом» при участии «Газпромбанка». На подготовительные работы еще в сентябре 2019-го было отведено 2 года — за это время трамвайная линия Купчино-Шушары-Славянка должна быть спроектирована и одобрена экспертизой. Согласно планам, представить готовый проект должны уже этой осенью.

Строительство будет реализовано в 2 этапа, первый — участок линии от Купчина до Шушар, второй — до Славянки. Работы должны быть выполнены за три года. У будущей трамвайной линии уже есть название. Среди предложенных вариантов были «Бегунок», «Купчик», «Шушарик» и даже «Пыжик», однако победил созвучный конечной остановке — «Славянка».

Конкурс лучших инфраструктурных проектов мира Building Back Better проводится Европейской экономической комиссией ООН с целью определить лучшие концепции, направленные на расширение возможностей и прав людей, борьбу с неравенством и развивающие экологическую устойчивость. В 2021 году в нем участвовали 66 проектов из 25 стран. Среди российских лауреатов, помимо петербургской скоростной трамвайной линии от Купчина до Славянки, также проекты из Балашихи, Кемерова, Подольска, Самары и Тольятти.