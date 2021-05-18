Гром и молния: Петербург вновь готовится к грозе

Погода в Петербурге установилась непостоянная — вечером гремит и сверкает, днем из-за туч выглядывает солнце. По прогнозу синоптиков, грозы задержатся в городе почти до конца рабочей недели. МЧС напоминает, как вести себя при непогоде.
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По данным регионального МЧС, кратковременные дожди, местами ливни и грозы ожидаются в Петербурге в среду, 19 мая. При грозе также стоит быть готовым к усилению ветра до 20 метров в секунду. Спасатели просят быть внимательными и осторожными и напоминают об основных правилах безопасного поведения при грозе:
- Если Вы находитесь в сельской местности — закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.
- Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
- По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи — выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.
- Уберите хозяйственные вещи со двора дома и балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.
- Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 18 мая, дожди, местами ливни с градом и грозы прогнозируются в течение всего дня. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного. Несмотря на непогоду, воздух прогреется до 26-28 градусов тепла.
В среду, 19 мая, облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Ветер юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +22…+24. В четверг, 20 мая, также облачно, пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ливни и грозы. В ночное время суток +12…+14 градусов, днем +18…+20.
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