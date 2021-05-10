Петербуржец с помощью дрона снял салют в честь Дня Победы

Петербуржец Макс Драгунов смог вблизи запечатлеть салют в честь Дня Победы с помощью дрона. Соответствующий ролик он опубликовал в Instagram.
По словам автора ролика, от идеи съемки такого ролика до ее реализации прошло несколько дней. Драгунов специализируется на аэросъемке — в его профиле можно найти много такого контента. В частности, он снимал праздник «Алые паруса», башню «Лахта Центр», а также Линдуловскую рощу.
Посмотрите также, как в ночь на 9 мая башня «Лахта Центр» окрасилась в цвета георгиевской ленты. «Георгиевская лента высотой 462 метра зажглась вокруг самого высокого в России и Европе небоскреба в ночь на 9 мая», — написали в Instagram «Лахта Центра».
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