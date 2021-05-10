Петербуржец с помощью дрона снял салют в честь Дня Победы

По словам автора ролика, от идеи съемки такого ролика до ее реализации прошло несколько дней. Драгунов специализируется на аэросъемке — в его профиле можно найти много такого контента. В частности, он снимал праздник «Алые паруса», башню «Лахта Центр», а также Линдуловскую рощу.