Петербуржцы создают Сад Памяти в сквере на углу Кирочной и Новгородской. Они уже высадили 10 кустов сирени и деревья

«В будущем там обязательно должен быть цветущий сквер для жителей района, тем более что аллея в рамках международной акции «Сад Памяти» уже заложена! Осталось дело за малым — грамотным благоустройством», — написали активисты.

По их словам, здесь уже высадили 10 больших кустов сирени, а также несколько деревьев — красный клен, каштан конский и декоративная яблоня. Саженцы сирени были предоставлены питомником «Ракита», а деревья были куплены на деньги петербуржцев.