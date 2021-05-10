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Петербуржцы создают Сад Памяти в сквере на углу Кирочной и Новгородской. Они уже высадили 10 кустов сирени и деревья

Жители Центрального района взялись за создание Сада Памяти в сквере на углу Кирочной и Новгородской. Начало было положено еще прошлой осенью — тогда они посадили на этом месте 10 лип. Об этом рассказали активисты в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

«В будущем там обязательно должен быть цветущий сквер для жителей района, тем более что аллея в рамках международной акции «Сад Памяти» уже заложена! Осталось дело за малым — грамотным благоустройством», — написали активисты.

По их словам, здесь уже высадили 10 больших кустов сирени, а также  несколько деревьев — красный клен, каштан конский и декоративная яблоня. Саженцы сирени были предоставлены питомником «Ракита», а деревья были куплены на деньги петербуржцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что фонд «Зеленый Петербург», основанный участниками проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой, готовится к новым посадкам. Уже 15 мая деревья появятся на Садовой улице — там высадят девять кленов.

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