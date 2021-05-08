Начало мая в Петербурге стало самым дождливым за полвека

В Петербурге начало мая 2021 года стало рекордно дождливым — так много осадков в этот месяц не было как минимум 50 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Начало мая 2021 года в Северной столице выдалось необычайно влажным. Наступившая суббота уже принесла в город на Неве 13 мм осадков, а это значит, что сегодня обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков», — написал на на своей странице в Facebook. По его словам, последний раз такая дождливый день выдался 8 мая 2010 года — тогда выпало 11 мм осадков.
Специалисты центра подсчитали, сколько дождей выпадало в городе за первые 8 дней мая. И, как отметил Леус, раньше лидировал 2003 год с 47,9 мм осадков. Он же стал рекордным самым влажным за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Метеорологи зафиксировали выпадение 127 мм осадков. При этом Леус добавил, что у 2021 года есть еще время увеличить рекордный отрыв.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что 8 мая в Петербурге может выпасть около четверти майской нормы осадков. Сегодня в городе синоптическая ситуация будет определяться обширной циклонической депрессией, которая вытянулась с севера на юг по западным регионом Европейской России.
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