Начало мая в Петербурге стало самым дождливым за полвека

«Начало мая 2021 года в Северной столице выдалось необычайно влажным. Наступившая суббота уже принесла в город на Неве 13 мм осадков, а это значит, что сегодня обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков», — написал на на своей странице в Facebook. По его словам, последний раз такая дождливый день выдался 8 мая 2010 года — тогда выпало 11 мм осадков.