Синоптик: 8 мая в Петербурге может выпасть около четверти майской нормы осадков

В эту субботу, 8 мая, в Петербурге ожидается пасмурная и дождливая погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Как отметил синоптик, сегодня в городе синоптическая ситуация будет определяться обширной циклонической депрессией, которая вытянулась с севера на юг по западным регионом Европейской России. «Это станет причиной облачной погоды, пройдут дожди, временами сильные. В городе на Неве может выпасть около четверти майской нормы дождей», — предупредил он.
По его словам, температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. Порывы западного ветра будут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил Леус.
Напомним, ранее стало известно о том, что выходные в Ленинградской области начнутся с сильных дождей. МЧС предупреждает о непогоде и просит воздержаться от поездок на личном транспорте, а по возможности оставаться дома. Зато уже к концу недели потеплеет.
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