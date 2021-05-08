Синоптик: 8 мая в Петербурге может выпасть около четверти майской нормы осадков

Как отметил синоптик, сегодня в городе синоптическая ситуация будет определяться обширной циклонической депрессией, которая вытянулась с севера на юг по западным регионом Европейской России. «Это станет причиной облачной погоды, пройдут дожди, временами сильные. В городе на Неве может выпасть около четверти майской нормы дождей», — предупредил он.



По его словам, температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. Порывы западного ветра будут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил Леус.