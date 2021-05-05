«И все-таки весна побеждает!»: на Петербург надвигается теплый атмосферный фронт

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта, приближающегося с запада. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон немного повысится, но пока показания термометров останутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы», — рассказал о погоде на сегодня ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня днем в Петербурге составит +5…+7 градусов, по области — +3…+8. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. «Доброе утро страна! И все-таки весна побеждает!» — добавил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди, на сутки взяв паузу, вернутся в Петербург в четверг, 6 мая — ночью пройдут небольшие, днем местами сильные. При этом воздух прогреется до +7…+9 градусов. В пятницу, 7 мая, также прогнозируют небольшой дождь. В ночное время суток +3…+5, днем +8…+10 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем повышаться.

Напомним, ранее Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге вновь будет тепло и солнечно. Ждать осталось недолго — уже со следующей недели столбики термометров уверенно поползут вверх.