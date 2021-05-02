В Смольном заявили, что в этому году Петербург посетят 5 млн российских туристов

Он рассказал, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки город будет ориентирован на прием российских туристов. «Рассчитываем, что показатели предыдущих лет по этой группе будут достигнуты. Мы видим около 5 млн туристов из России», — отметил он. При этом вице-губернатор не стал оценивать возможное количество иностранных туристов. По его словам, это будет зависеть об ситуации с коронавирусом в мире.