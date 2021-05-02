В Смольном заявили, что в этому году Петербург посетят 5 млн российских туристов

В 2021 году туристический поток в Петербург из других регионов России достигнет 5 млн, тем самым вернувшись к показателям 2019 года. Об этом заявил вице-губернатор Максим Соколов, пишет «Фонтанка».
Он рассказал, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки город будет ориентирован на прием российских туристов. «Рассчитываем, что показатели предыдущих лет по этой группе будут достигнуты. Мы видим около 5 млн туристов из России», — отметил он. При этом вице-губернатор не стал оценивать возможное количество иностранных туристов. По его словам, это будет зависеть об ситуации с коронавирусом в мире.
В 2019 году туристский поток в Санкт‑Петербург составил 10,4 млн человек, из них иностранные туристы — 4,9 млн человек, российские — 5,5 млн человек. В 2020 году Санкт‑Петербург посетило 2,9 млн туристов, из которых 2,4 млн — граждане Российской Федерации, 0,5 млн — иностранные граждане.
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