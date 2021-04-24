Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде во время майских каникул

Согласно прогнозу ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 апреля, в городе похолодает, а также пройдут кратковременные дожди. Он добавил, что метеорологические условия будут формироваться под влиянием северо-западной периферии циклона, кружащего над центральной частью Европейской России.

«Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон ожидается на 1-2° ниже климатической нормы», — отметил специалист. В городе ожидается до +8 градусов, ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.