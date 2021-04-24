Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде во время майских каникул

В период майских праздников в Петербурге ожидается теплая погода. Об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает «Фонтанка».
«Потеплеет однозначно, но следующая неделя вся еще холодная и с вероятностью снега. Все очень неустойчиво и часто меняются перспективы модельные», — рассказал метеоролог. По его словам, уже на следующей неделе можно будет дать более точный прогноз.
Согласно прогнозу ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 апреля, в городе похолодает, а также пройдут кратковременные дожди. Он добавил, что метеорологические условия будут формироваться под влиянием северо-западной периферии циклона, кружащего над центральной частью Европейской России.
«Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон ожидается на 1-2° ниже климатической нормы», — отметил специалист. В городе ожидается до +8 градусов, ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 11 мая в России нерабочими. Об этом просил Роспотребнадзор. «Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих — нужно вернуться (с дачи) также, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации — мы видим определенные риски», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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